Associação AP3 promove encontro de moradores do Distrito Ouricuri com a gestão municipal

A prefeita Ceci Rocha e o secretário de Governo Nicollas Thetonio estiveram participando do bate-papo com a comunidade.

Nesta quinta-feira (15), a Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Moradores da Fazenda Ouricuri - AP3 promoveu um grande encontro entre moradores do Distrito Ouricuri com a gestão municipal, para apresentar demandas e conhecer com detalhes as ações que estão sendo realizadas em benefício daquela comunidade.

A prefeita Ceci Rocha, o secretário de Governo Nicollas Theotonio e representantes da UBS e da Escola municipal João Cordeiro, estiveram presentes no Clube Social, participando do bate-papo com a comunidade.

Presidente da AP3, a senhora Maria Aparecida da Silva, a Cida, destacou a importância deste momento para a comunidade e a atenção que Distrito Ouricuri vem tendo da gestão Ceci Rocha.

“Foi um momento bastante proveitoso, onde pudemos fazer colocações sobre as necessidades da comunidade e de seus moradores. Também foi realizada visitas a várias residências, para ter esse contato próximo com os moradores”, destaca a presidente da AP3.

Com a aproximação da eleição, a presidente da AP3 também fez questão de lembrar do apoio que a Associação vem recebendo da deputada estadual Fátima Canuto. “Apoio muito importante para continuarmos desenvolvendo as ações em prol da nossa comunidade”, concluiu.