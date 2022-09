Prefeitura de Atalaia promove ações e palestras do Setembro Amarelo em defesa da vida

A Prefeitura de Atalaia tem desenvolvido ações alusivas ao Setembro Amarelo com palestras e ações nas comunidades, reforçando a prevenção ao suicídio. A iniciativa tem sido tocada pela Secretaria Municipal de Saúde com diversos alertas sobre os cuidados com a depressão.

No cronograma montado pelo Município, as palestras estão sendo levadas para as escolas, unidades de saúde e comunidades para que a mensagem de prevenção ao suicídio chegue ao maior número de pessoas.

Apoiadora do Setembro Amarelo, a prefeita de Atalaia, Ceci Rocha reforça que a gestão municipal tem sido uma aliada das famílias com diversas ações de saúde.

“Nossa maior riqueza é a nossa vida. Precisamos cuidar das pessoas, de sua saúde mental e por isso o Município tem disponibilizado uma série de serviços nas unidades de saúde para ajudar a população que esteja vivenciando problemas com a sua saúde mental. A campanha do Setembro Amarelo é mais uma iniciativa relevante de cuidado com as pessoas”, destaca a prefeita.

Nas ações, profissionais das unidades de saúde e dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Município estão alertando sobre a realidade da prática no Brasil e no mundo, reforçando a importância do diálogo e do debate da questão, além da promoção do acolhimento a quem está em sofrimento psíquico.

Entenda – Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina – CFM, organiza, em território nacional, o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa acontece durante todo o ano. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha antiestigma do mundo! Em 2022, o lema é “A vida é a melhor escolha!” e diversas ações já estão sendo desenvolvidas.