AGORA É LEI! De autoria da vereadora Lays Melo, Lei 1.157/2021 torna obrigatório o desjejum para crianças da educação infantil nas unidades de ensino de Atalaia

Vereadora Lays Melo (PSC) é autora do Projeto de Lei que torna obrigatório o o desjejum para crianças da educação infantil nas unidades de ensino de Atalaia.

O primeiro Projeto de Lei apresentado pela vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal de Atalaia, Lays Melo (PSC), aprovado pelos demais vereadores ainda em 2021, que institui o desjejum nas unidades de ensino de Atalaia que ofertam a educação infantil, foi sancionado nesta semana pela prefeita Ceci Rocha (PSC).

Agora sancionada, a Lei nº 1.157/2021 tem como objetivo principal sanar possíveis riscos de crises de hipoglicemia (queda do nível de glicose no sangue) e proporcionar um melhor rendimento das crianças em sala de aula, com a oferta de uma refeição matinal bem feita, que inclua todos os nutrientes.

A vereadora Lays Melo destaca a importância desse desjejum, pois muitas crianças não possuem condições de realizar essa primeira refeição em seus lares.

“Antes essas crianças aqui no município só recebia alimentação de 9 a 10 horas da manhã. Mas, agora, principalmente aquelas que estão passando por algum problema, vão ser alimentadas com todos os nutrientes possíveis, assim que chegar a escola”, destacou a vereadora.