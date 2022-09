Vereador Anilson Júnior pede apoio da deputada Fátima Canuto para que as obras do Alagoas de Ponta a Ponta chegue ao Povoado Sucupira

Na sessão ordinária desta terça-feira (6), o vereador Anilson Júnior apresentou o Requerimento 01/2022, onde solicita da deputada estadual Fátima Canuto que interceda junto ao Governador Paulo Dantas, para que o Povoado Sucupira, em Atalaia, seja incluído no Programa Alagoas de Ponta a Ponta.

O Programa Alagoas de Ponta a Ponta visa asfaltar os acessos aos distritos e povoados dos municípios alagoanos. O calçamento/pavimentação é uma das principais reivindicações dos moradores do Povoado Sucupira.

“Tive o prazer de fazer uma visita junto com a equipe da deputada estadual Fátima Canuto lá no Povoado de Boca da Mata, e, naquela oportunidade, a deputada se comprometeu em junto ao Governador do Estado de Alagoas, fazer a Indicação para que o Programa Alagoas de Ponta a Ponta chegasse naquela localidade, trazendo pavimentação ou calçamento para a parte da Sucupira, que é uma reivindicação antiga não somente dos moradores daquela comunidade, mas também do povo atalaiense”, destaca o vereador Anilson Júnior, em seu discurso na Tribuna.

“Que nos próximos dias possamos trazer a notícia que os moradores de Sucupira tanto esperam, que é a sua pavimentação”, completa o vereador.