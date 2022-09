Deputada Fátima Canuto visita Copervales Agroindustrial, conhece instalações e escuta as principais demandas da classe

A convite do presidente da Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales Agroindustrial), o senhor Túlio Tenório, a deputada estadual Fátima Canuto esteve em Atalaia nesta segunda-feira (5), para conhecer as instalações desta importante indústria geradora de empregos no município e região.

Acompanhada pelo prefeito do Pilar, Renato Filho e por uma equipe da Prefeitura de Atalaia, representada por Betânia Cotrim, a deputada pôde também conversar com a diretoria e ouvir as principais demandas apresentadas pela classe.

“Foi muito bacana conhecer os representantes e as instalações dessa cooperativa que produz de forma eficiente e sustentável, tornando-se de extrema importância para a geração de empregos diretos e indiretos na região. Além disso, são grandes responsáveis pelo fortalecimento do setor em Alagoas”, destacou Fátima Canuto em suas redes sociais.

Formada por um grupo de mais de 100 cooperados, a Copervales Agroindustrial atua na produção, comercialização, industrialização e exportação da produção dos cooperados, com destaque para a produção de açúcar.