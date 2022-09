Vereadora Janaína do Cal destaca importância da parceria que Atalaia tem com Fátima Canuto e Arthur Lira

Na manhã desta última terça-feira (30), a vereadora Janaína do Cal recebeu em seu gabinete o radialista Adaias Ferraz, para uma entrevista exclusiva para a Rádio Atalaia Pop. Foi uma oportunidade para a vereadora, que está em segundo mandato, destacar suas escolhas políticas para as eleições que se aproxima.

“Como vereador que estou declaro o meu apoio a prefeita Ceci Rocha, como todos sabem, que vem desenvolvendo um trabalho excelente no município. E, para que a gente prossiga com esse trabalho e consiga mais avanços para Atalaia, precisa de parceiros na Assembleia Estadual e na Câmara Federal. E, sem sombra de dúvidas, os deputados que estou apoiando, a deputada Fátima Canuto para estadual e o deputado Arthur Lira, para federal, sem sombra de dúvidas tem sido grandes parceiros aqui no nosso município”, comenta a vereadora atalaiense.

Janaína do Cal destacou também os benefícios alcançados pelo Distrito Branca, através dessas parcerias.

“O Distrito Branca, com aproximadamente quatro mil eleitores, o maior colégio eleitoral fora do cetro do município, e a deputada Fátima e o deputado Arthur, já vem trazendo grandes benefícios para aquela localidade. Sou prova viva que a grande obra feita no Distrito Branca, que foi o calçamento da Rua da Igreja, foi feita através de pedido desta vereadora, na gestão passada, executado pela CODEVASF, mas através de emenda do deputado Arthur Lira”, ressalta a vereadora Janaína do Cal.