Em entrevista, vereador Neto Acioli faz críticas a BRK Ambiental e cobra solução para o abastecimento de água em Atalaia

Na manhã desta terça-feira (30), o vereador Neto Acioli (PP) participou de uma entrevista exclusiva para a Rádio do site Atalaia Pop. Ao radialista Adaias Ferraz, o legislador fez duras críticas aos serviços prestados pela BRK Ambiental no município, cobrando uma solução para as regiões que sofrem com a falta de água nas torneiras.

Indignado com essa situação, o vereador protocolou Requerimento solicitando que a diretoria da empresa preste esclarecimentos na sessão ordinária do dia 13 de setembro. “Para vim explicar qual o motivo do Distrito Santo Antônio está com três semanas que não vem uma gota d’água nas torneiras”, destaca Neto Acioli.

O vereador destacou também que trabalhou em parceria com a Copervales, para levar carro-pipa para abastecer as residências no Distrito Santo Antônio e outras regiões que sofrem com a constante falta de água.

“Desde já quero agradecer a parceria da Copervales com o vereador Neto Acioli e com o povo de Atalaia, que disponibilizou carro-pipa para estarmos abastecendo as residência, realizando esse paliativo nessa situação que enfrenta os moradores não só do Distrito Santo Antônio, mas de outras regiões”, completa o vereador Neto Acioli.

Confira logo abaixo a entrevista na íntegra: