Projeto do SCFV de Atalaia promove desfile que mostrou criatividade e destacou a importância de cuidar do meio ambiente

O Projeto “Reciclar é Transformar”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, levou na tarde desta quarta-feira (31), crianças e adolescentes à praça do centro de Atalaia, para participar de uma ação que chamou a atenção da população sobre a importância de cuidar do meio ambiente.

Na oportunidade, as crianças e adolescentes praticaram exercícios, encenaram, cantaram e participaram de um lindo desfile de moda, onde puderam apresentar roupas e acessórios confeccionados com a participação e criatividade deles, utilizando materiais recicláveis.

O objetivo é incentivar o cuidar da natureza, despertando uma conscientização para o reaproveitamento do lixo reciclável, o que evita a contaminação do meio ambiente e traz também benefícios para o ser humano.

"Durante o mês de agosto trabalhamos com as crianças e adolescentes a confecção de brinquedos, roupas, acessórios, instrumentos musicais e material esportivo, mostrando na prática que o lixo pode ser reaproveitado e transformado", destaca Raquel Fagundes, técnica de referência do SCFV de Atalaia.

A secretária de Assistência Social, Valéria Araújo, esteve acompanhando todas as apresentações.