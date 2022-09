Atalaiense Francisco Batinga é reconduzido para mais um biênio no Conselho Estadual do Esporte e Lazer de Alagoas – CONEEL-AL

Atalaiense tomou posse nesta quarta (31) no Conselho Estadual do Esporte e Lazer de Alagoas.

O Governo do Estado de Alagoas empossou na manhã desta quarta-feira (31), os membros efetivos e suplentes do Conselho Estadual do Esporte e Lazer – CONEEL. A solenidade foi realizada no Auditório Lauthenay Perdigão, no Estádio Rei Pelé e contou com a presença do secretário de Estado do Esporte, Lazer e Juventude, o senhor Charles Hebert.

Entre os membros do CONEEL, o atalaiense Francisco Batinga, que representando a Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), foi reconduzido para mais um biênio no conselho, onde continuará participando do desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o esporte e o lazer do estado.

Assessor técnico da AMA, Francisco Batinga é coordenador da Rede +Brasil, membro do Comitê Gestor da Rede +Brasil e coordenador da RCGR da AMA. Também é membro do Conselho Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Reforma Agrária – CEDAFRA-AL e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH-AL.

O CONEEL é um órgão de deliberação coletiva e caráter consultivo, que tem como objetivo envolver a sociedade no processo de desenvolvimento da atividade esportiva.