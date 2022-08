Em Atalaia, OAB Alagoas reúne advogados do Vale do Paraíba e Pilar, e reafirma compromisso de fortalecer a advocacia no interior

No mês em que é comemorado o Dia do Advogado, a Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas promoveu na tarde desta terça-feira (30), no município de Atalaia, a primeira festa da Advocacia do Vale do Paraíba e Pilar, em alusão a data que foi comemorada no último dia 11 de agosto.

Foi uma oportunidade da OAB reunir mais uma vez advogados e advogadas da região do Vale do Paraíba e Pilar, para prestar uma homenagem e reafirmar seu compromisso de fortalecer a atuação desses profissionais nos municípios do interior alagoano.

O evento também contou com as presenças do presidente da OAB Alagoas, Dr. Vagner Paes, da vice-presidente Dra. Natália Von Sohsten, do procurador-geral de Justiça Dr. Márcio Roberto, do coordenador estadual de interiorização do Conselho Federal da OAB Alagoas Dr. Issac Mascena, do secretário municipal de Governo Nicollas Theorônio, do procurador municipal Dr. Márcio Júnior e demais procuradores municipais e da vereadora e advogada Janaína do Cal.

Na oportunidade foi assinado o requerimento para criação da nova subseção da OAB em Atalaia, que será protocolado no Conselho Estadual da OAB. “Isso representa serviços descentralizados, representa acolhimento, representa a força da OAB presente, próxima, trazendo cursos, melhores serviços e representatividade para a região”, comenta Dr. Vagner Paes, ressaltando ainda a importância de reunir esses profissionais para celebrar essa data tão importante. “Uma data importante não só para a advocacia, mas para esses profissionais como um todo, afinal de contas, são esses profissionais aqui que lutam todos os dias por cidadania e dignidade para quem mais precisa”, destaca o Dr. Vagner Paes.

Sobre o trabalho de fortalecimento da OAB nos interiores, o presidente Dr. Vagner Paes destaca a importância de valorizar esses profissionais em todo Estado. “Esse é um projeto amplo de resgate e valorização da profissão e isso passa necessariamente pela aproximação da OAB Maceió com a OAB dos interiores. Criando novas estruturas de trabalho e melhorando as que já existem. Em breve, se Deus quiser, criaremos a subseção do Vale do Paraíba e Pilar, para contemplarmos toda a advocacia dessa região que é muito importante e que precisa de toda a infraestrutura adequada pra fortalecer o trabalho”.

A vice-presidente Dra. Natália Von Sohsten, também destaca a interiorização da OAB Alagoas. “Esse projeto de interiorização ele vem acontecendo durante toda essa gestão. Só durante este mês inauguramos três salas, sendo uma no Benedito Bentes, uma em Teotônio Vilela e uma em São Miguel dos Campos. É um projeto de interiorização que vai chegando de canto a canto. Aqui no Vale do Paraíba, apenas de ainda não ter uma subseção, temos uma quantidade grande de advogados na região e não poderíamos deixar de passar esse mês da advocacia, sem vim aqui prestigiar os advogados da região. Mostrar que estamos presentes, independente de uma estrutura física. Sobre a subseção, estamos tentando um terreno junto a Prefeitura e assim que sair, teremos os orçamentos para mandar ao Conselho Federal, para trazer uma subseção para o Vale do Paraíba. De canto a canto, a OAB presente”.

Prestigiando este momento de confraternização para a advocacia, o Procurador-Geral de Justiça, o atalaiense Dr. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, comenta que fortalecer o trabalho da advocacia nos interiores é fortalece a cidadania.

“O Ministério Público fica muito contente e feliz quando ver a advocacia fortalecida, pois uma advocacia fortalecida quer dizer que o cidadão está protegido, está defendido. Uma grande honrar está presente neste evento e dizer que a OAB é parceira constante do Ministério Público do Estado de Alagoas. Sou um dos advogados mais antigos e, com certeza, ao me aposentar, voltarei com certeza as lides jurídicas na classe dos advogados”, comenta Dr. Márcio Roberto.

Sobre a possibilidade de Atalaia sediar uma subseção, o Procurador-Geral destacou esse novo momento em que vive Atalaia. “Isso demonstra que Atalaia está no caminho certo, voltou a ter vida, voltou a crescer. Por que na realidade, quando se instalação uma subseção da OAB, quer dizer que a sociedade está mais próxima da justiça e estando mais próxima da justiça, nós teremos mais cidadania”, concluiu.

O procurador-municipal Dr. Márcio Roberto Júnior, destacou a ação que vem sendo desenvolvida na atual gestão da OAB Alagoas e que faz com que a advocacia tenha vez e voz. “Nós, advogados do Vale do Paraíba temos um grupo formado em 2017 e já víamos há algumas gestões, lutando para que trouxessem a Ordem efetivamente para o nosso município. Mas, somente agora, na gestão do presidente Vagner, que abraçou essa ideia e a prefeita disponibilizou fazer a doação de uma área junto onde está sendo construído o prédio do Ministério Público, para que a OAB possa construir a sua sede e firmar sua presença definitivamente no Vale do Paraíba, especialmente no município de Atalaia que é um município mãe de todos os municípios que circunvizinham Atalaia. Todos esses advogados vão ser beneficiados e faz com que a advocacia tenha vez e voz”, comenta o procurador municipal.

Dr. Márcio Júnior também destacou a importância da subseção em Atalaia. “Essa presença massiva, essa presença importante da Ordem no nosso município, para que possa socorrer todo aquele advogado que tenha suas prerrogativas violadas e possa fazer com quê a Justiça haja mais célere. Temos aqui em nosso município, infelizmente, um juiz que é omisso e falta com suas obrigações, que pouco vem ao município e precisou a Corregedoria, através do corregedor do Tribunal de Justiça ter uma atuação firme e forte, fazendo com que ele vem cumprir efetivamente a sua obrigação funcional, que é prestar jurisdição em todos os processos aqui do município. Isso também ocorreu na gestão do presidente Vagner, que junto ao Tribunal de Justiça, interpelou e contou da situação calamitosa que a Justiça em Atalaia vivia. Acredito eu, que após essa correição especial que teve aqui no município, a situação da advocacia vai melhorar. E vai melhorar muito mais com a criação da nossa subseção, onde os advogados efetivamente terão uma representatividade ativa no município”.

Sobre esse momento de confraternização, o procurador-municipal comenta que só fortalece a classe. “É um momento para afirmarmos ainda mais a luta pelas prerrogativas e fazer com quê possamos através deste movimento, fortalecer ainda mais a criação da nossa subseção”, conclui o Dr. Márcio Roberto Júnior.

Para o coordenador estadual de interiorização do Conselho Federal da OAB (CFOAB) em Alagoas, Dr. Isaac Mascena, o fortalecimento da Ordem nos interiores, garante que todas as condições que são ofertadas ao advogado na capital, sejam dadas nas outras regiões.

“Esse projeto de interiorização visa trazer para o interior tudo o que o advogado e a advogada da capital consegue ter acesso. Vamos fazer um trabalho de interiorização no sentido pleno. No caso aqui do Vale do Paraíba teremos possibilidade efetiva de implantar uma subseção. Ofertaremos cursos, pós-graduações, faremos eventos, tudo com o objetivo de enaltecer e fortalecer a advocacia nos interiores. Vamos ampliar o acesso e mostrar que a OAB está presente, inclusive no sentido de defender as prerrogativas da classe no interior do estado. O advogado e a advogada do interior em nenhum momento vai se sentir sozinho e vai sempre ter respeito necessário ao exercício pleno da profissão. A advogada e o advogado do interior que vão buscar o seu cliente de previdência lá no sítio, por exemplo, vai saber que terá todo o respaldo e proteção da OAB em todos os aspectos, inclusive no respeito às seis honorários. Faremos isso através das subseções e das várias delegacias da OAB que serão implantadas no Estado. O advogado e a advogada vão estar assistidos em todas as comarcas do Estado de Alagoas”, destaca Dr. Isaac Mascena.