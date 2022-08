Independente Atalaia busca reação no segundo tempo, mas não evita a derrota na estreia do Campeonato Alagoano Sub-20

Apesar do bom volume de jogo e das boas chances de gol criadas no segundo tempo, a equipe do Independente Atalaia foi superada por 2 a 1 pelo Coruripe e estreou com derrota no Campeonato Alagoano de Futebol Sub-20. A partida foi disputada na tarde deste sábado (27), no Estádio O Luizão, em Atalaia.

A equipe atalaiense está no Grupo B da competição ao lado de CSE, Cruzeiro, Murici, Coruripe, ASA e IDEC. Avançam para a próxima fase as duas melhores equipes dos três grupos do Campeonato, além dos dois melhores terceiros colocados.

O Independente Atalaia volta a campo já nesta próxima quarta-feira (31), contra o CSE, na cidade de Quebrangulo.

O IAFC tem como gestor o ex-jogador profissional Ronaldo Torres e conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esportes.