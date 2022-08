Vereador Neto Acioli solicita e Copervales envia caminhão-pipa para atender moradores do Maria de Nazaré

Após o caminhão-pipa da Copervales abastecer residências no Distrito Santo Antônio, o vereador Neto Acioli atendeu a pedidos de ajuda de moradores do Residencial Maria de Nazaré e conseguiu com a diretoria daquela indústria, o envio do caminhão-pipa na tarde desta sexta-feira (26), para abastecer residências nessa outra localidade do município.

O vereador Neto Acioli fez questão de acompanhar de perto esta ação em apoio a essas famílias atalaienses. “Hoje pela manhã concluímos o abastecimento das casas do Distrito Santo Antônio e estamos aqui no Maria de Nazaré, para abastecer a população que infelizmente está sem águas nas torneiras há muitos dias”, destaca o vereador, informando ainda que voltará a cobrar da BRK Ambiental que resolva esse problema em nosso município.

“Quero dizer a população de Atalaia que estou sempre a disposição assim que precisar, é só entrar em contato com o vereador Neto Acioli pelo Whats App ou pelas minhas redes sociais, que chegar junto para buscar solucionar o problema da nossa população”, completa o vereador.