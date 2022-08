Com apoio do comércio local, AMPEC realiza solenidade de posse de sua nova Diretoria e Conselho Fiscal

A solenidade contou coma presença do presidente da FAMPEC, o senhor Cícero Umberto.

A Associação das Micro e Pequenas Empresas da cidade de Atalaia (AMPEC), realizou na noite desta quinta-feira (25), a solenidade de posse de sua nova Diretoria e Conselho Fiscal, com os associados eleitos para o triênio que se inicia.

Contando com o apoio total de vários comerciantes locais, um grande evento foi realizado na sede do SEATA, mostrando assim que classe de empresários está ainda mais unida em prol de fortalecer o comércio em todo o município de Atalaia.

A nova Diretoria eleita é composta da seguinte forma: Maria Lenilza da Silva Corrêa de Araújo (Nil) – Presidente, Maria Cícera da Silva Santos – Vice-Presidente, Neilton Paz da Silva – 1º Secretário, Kelly Katielly da Silva Araújo – 1ª Tesoureiro, Maria Cleide Muniz Alves – 2ª Tesoureiro, Antônia Maria da Silva – Diretor Social, Maria Daniele da Silva Bernardo – Vice-Diretor.

Já o Conselho Fiscal terá a seguinte composição: Antônio Francis dos Santos Filho – Presidente, José Valdir Nascimento da Silva – Conselheiro, Maria Cristina de Oliveira – Conselheiro e Luiz Jorge Cassimiro dos Santos – Suplente do Conselho Fiscal.

Comerciante com mais de 20 anos de experiência, a proprietária da Loja Mania de Moça, a empresária Maria Lenilza, a Nil, é quem estará a frente da presidência da AMPEC Atalaia nesses próximos três anos, com a missão de junto com a nova Diretoria, Conselho Fiscal e todos os associados, buscar melhorias para o comércio de Atalaia.

“Irei sempre me empenhar ao máximo para que tenhamos um comércio produtivo, que atenda sempre a nossa população. Gostaria de externar a minha eterna gratidão a todos os meus amigos de profissão, aos comerciantes por não medir esforços na realização dessa solenidade. A toda Diretoria, vamos estar sempre juntos lutando e buscando ajudar no desenvolvimento do nosso município”, destaca a nova presidente da AMPEC Atalaia.

A empresária Nil também comentou que já tem um projeto em andamento para o final deste ano. “Vamos realizar o nosso sorteio, com o objetivo de incentivar a população a comprar no comércio local. Iremos nos reunir posteriormente para mais detalhes”.

A solenidade contou coma presença do presidente da FAMPEC, o senhor Cícero Umberto, da secretária municipal de esportes Joana D’arck, da vereadora Lays Melo, entre outros convidados que abrilhantaram a linda festa.