Parceria entre vereador Neto Acioli e Copervales garante envio de caminhão-pipa para abastecer residências do Distrito Santo Antônio

Uma parceria que vem buscando ajudar a população atalaiense. Através de solicitação do vereador Neto Acioli, a Copervales Agroindustrial disponibilizou nesta quinta-feira (25), caminhão-pipa para atender aos moradores do Distrito Santo Antônio, em Alagoas.

Devido a falta d’água nas torneiras das residências daquela localidade, populares pediram ajuda ao vereador Neto Acioli, que rapidamente buscou o apoio da Copervales com o objetivo de amenizar o sofrimento dessas famílias.

“Atendendo aos pedidos dos moradores, solicitei esse apoio ao presidente da Copervales, o Túlio, que sempre tem nos ajudado e prontamente enviou o caminhão-pipa para atender o Distrito Santo Antônio. Agradeço todo apoio que a Copervales tem nos dado. A população atalaiense é quem sai ganhando com esse apoio”, comenta o vereador.

Neto Acioli aproveitou para cobrar da BRK uma solução para esse problema. “Os moradores relatam que já estão com três semanas sem água da BRK e aproveito para cobrar da empresa que tome uma solução no abastecimento do Distrito Santo Antônio, que a população está sofrendo”, destacou.