Independente Atalaia estreia em casa no Alagoano Sub-20 contra o Coruripe

O Independente Atalaia (IAFC) inicia a disputa do Campeonato Alagoano sub-20 na tarde deste próximo sábado (27), contra o Coruripe, a partir das 15h, no estádio Luiz de Albuquerque Pontes (O Luizão), em Atalaia.

A equipe atalaiense está no Grupo B da competição ao lado de CSE, Cruzeiro, Murici, Coruripe, ASA e IDEC.

De acordo com o regulamento, o campeão garante presença nas Copas do Brasil e do Nordeste Sub-20 do ano que vem. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior depende da quantidade de vagas estabelecida pela Federação Paulista.

O IAFC tem como gestor o ex-jogador profissional Ronaldo Torres e conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esportes.