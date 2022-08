Prefeitura de Atalaia inaugura Casa de Acolhimento que vai atender crianças e adolescentes do Vale do Paraíba em situação de negligência e abandono

Em parceria com o Ministério Público Estadual e com gestores municipais do Vale do Paraíba, a Prefeitura de Atalaia inaugurou nesta quinta-feira (25), uma Casa de Acolhimento que vai abrigar crianças e adolescentes que sofrem com negligência e abandono, dos municípios de Atalaia, Cajueiro, Capela, Chã Preta, Mar Vermelho, Maribondo, Paulo Jacinto, Pindoba, Quebrangulo e Viçosa.

O local recebeu o nome de Casa de Acolhimento José Alberto Gomes de Oliveira, ex-funcionário da Secretaria de Assistência Social do município, falecido em janeiro deste ano.

A Casa é fruto do projeto “Acolher para proteger” do Ministério Público do Estado de Alagoas, por meio da atuação da Procuradoria Geral de Justiça, do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e dos Promotores de Justiça naturais, em parceria com os Gestores municipais.

A Casa de Acolhimento em Atalaia tem toda a estrutura e assistência adequada para trazer mais esperança na vida de crianças do Vale da Paraíba que vivem em situação de vulnerabilidade social.

A solenidade de inauguração contou com as presenças da prefeita Ceci Rocha, do procurador-geral do Estado Márcio Tenório de Albuquerque, do promotor público de Atalaia Bruno Baptista, da secretária municipal de Assistência Social Valéria Araújo, representantes do Conselho Tutelar, entre outras autoridades e público presente.