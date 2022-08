OURICURI EM FOCO 01 – AP3 destaca importância do Projeto de sinalização histórico-cultural de ruas e logradouros de Ouricuri

Associação segue com outras medidas previstas na execução do Projeto Histórico Cultural.

A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E MORADORES DA FAZENDA OURICURI – AP3 obteve junto ao Estado de Alagoas, por meio da Secretaria Estadual de Cultura - SECULT, a aprovação do Projeto de SINALIZAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL DE RUAS E LOGRADOUROS DE OURICURI, visando denominar as ruas, monumentos e circulação viária com as respectivas placas oficiais.

Entre as medidas para execução do projeto, foi necessário tornar oficial os nomes de cada via. A Associação obteve o apoio do Vereador Marcos Rebollo na apresentação do Projeto de Lei junto à Câmara Municipal, obtendo por unanimidade dos Vereadores, a aprovação das indicações feitas pela Associação e seus colaboradores.

O Projeto aprovado na Câmara será sancionado pelo Poder Executivo Municipal e publicado no Diário Oficial. Após essas medidas, a Associação seguirá com outras medidas previstas na execução do Projeto Histórico Cultural.

Essa etapa foi um trabalho minucioso de pesquisas para indicação de nomes de ruas sem denominação, praças, travessa, avenida, pátio, mirante e a própria esplanada, resguardando a história do lugar com indicação de personagens, com algum significado, a serem preservados além dos nomes já existentes há décadas desde a época da usina.

O apoio Cultural do Estado chegou em boa hora uma vez que a atual gestão da Associação tem buscado o fomento e toda forma de colaboração e parceria para regularizar, organizar e dar visibilidade ao lugar com grande potencial a ser preservado e promover seu desenvolvimento.