Marcos Rebollo entra em contato com a BRK Ambiental e busca solução para o abastecimento de água do Distrito Santo Antônio

Atendendo a vários pedidos dos moradores do Distrito Santo Antônio, o vereador Marcos Rebollo passou o domingo (21) em contato direto com responsáveis pela empresa BRK Ambiental, buscando solução para o abastecimento de água naquela localidade.

O vereador Marcos Rebollo fez questão de visitar a comunidade, para ver de perto a dificuldade enfrentada por aqueles moradores que já estão com oito dias sem água nas suas torneiras.

“No final da tarde recebi resposta da BRK, de que ainda esta noite estarão enviando caminhões pipas para o Distrito Santo Antônio. Peço a população que fique atenta, para abastecer seus reservatórios. Será um paliativo”, destaca o vereador.

Marcos Rebolo comentou ainda que nesta segunda-feira, estará reunido com o Poder Executivo para buscar outras soluções. “Entrarei em contato com o secretário de transporte e com a prefeita Ceci Rocha, para trabalharmos em conjunto com a BRK, na busca de amenizar esse sofrimento do Distrito Santo Antônio. Pode ser sábado, domingo, de manhã ou noite, o vereador Marcos Rebollo vai está aqui trabalhando pelos atalaienses”.