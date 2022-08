Agosto Lilás – Vereadora Lays Melo promove palestra com a Patrulha Maria da Penha e destaca importância da conscientização pelo fim da violência contra a mulher

Endossando a luta em prol do combate a violência contra a mulher, a vereadora Lays Melo promoveu na noite desta última quinta-feira (18), um grande evento sobre a campanha Agosto Lilás. O evento foi realizado no Plenário da Câmara Municipal de Atalaia.

Com o objetivo de destacar a importância da conscientização pelo fim da violência contra a mulher, foi realizada uma palestra com a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar do Estado de Alagoas, tendo como palestrantes a Cabo Carla, o Soldado Geraldo e Soldado Helder. Da plateia, prestigiou o evento a Tenente Coronel Márcia Danielli.

“É preciso despertar na sociedade o quão importante é ter uma mobilização para coibir todas as formas de violência contra a mulher. O evento Agosto Lilás tem ações que vão dá conscientização à denúncia. Devemos espalhar essas ações para que possamos cada vez mais salvar mulheres”, destaca a vereadora Lays Melo.

Na oportunidade, a vereadora aproveitou para entregar em mãos as Moções de Congratulações aos integrantes da Patrulha Maria da Penha, como forma de reconhecimento pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo em Alagoas.

Com uma grande participação popular, o evento contou com as presenças, além dos já citados, da prefeita Ceci Rocha, do vereador Alexandre Tenório, da Cida Melo, de comerciantes do município, de professores e alunos da Escola Estadual Floriano Peixoto e demais presentes.

Também teve coffe-break e sorteio de brindes entre todos os participantes.

AGOSTO LILÁS

Durante o mês de agosto, por todo o país se discute a conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A campanha também é alusiva às comemorações da promulgação da Lei Maria da Penha e busca promover debates e ações voltadas ao enfrentamento desta violência.

Cabo Carla em palestra sobre a Patrulha Maria da Penha e o combate a violência contra a mulher.