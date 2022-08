Prefeita Ceci Rocha prestigia lançamento da candidatura da deputada estadual Fátima Canuto

A prefeita de Atalaia, Ceci Rocha, esteve entre as inúmeras lideranças de toda Alagoas que prestigiaram nesta quinta-feira (18), o lançamento da candidatura a reeleição da Deputada Estadual Fátima Canuto. O concorrido evento ocorreu no Espaço Tia Ivonete, no município do Pilar.

“Dia mais que especial no lançamento da candidatura da nossa Deputada Estadual Fátima Canuto. Tia Fau cuida e trabalha pelo povo com o seu olhar especial, com carinho de mãe, tão atenta aos que mais precisam. Ela que já fez tanto por Atalaia e toda Alagoas, vai continuar fazendo ainda mais”, destacou Ceci Rocha em suas redes sociais.

O reconhecimento do trabalho da deputada Fátima Canuto por Atalaia foi sentida não apenas pela presença da prefeita Ceci Rocha, de vereadores e demais lideranças politicas do município que apoiam sua reeleição, mas também pelo grande número de atalaienses que fizeram questão de ir a cidade de Pilar para demonstrar que querem que Fátima Canuto continue ajudando a gestão a cuidar de Atalaia e dos atalaienses.

A parlamentar, que está no primeiro mandato, afirmou que seu compromisso vai continuar o mesmo, que é o trabalho incansável para melhorar a vida das pessoas de Alagoas.

“Meu objetivo continua o mesmo, que é trabalhar para melhorar a vida das pessoas no âmbito da garantia do acesso à saúde, proteção dos direitos das mulheres e crianças, incentivo à agricultura familiar, preservação do meio-ambiente, educação e geração de oportunidades e muito mais”, afirmou Fátima Canuto.

