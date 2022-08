Para o vereador Anilson Júnior, votar em Fátima Canuto é fortalecer uma aliança que vem desenvolvendo Atalaia

Em seu discurso na Tribuna da Câmara Municipal de Atalaia, nesta terça-feira (16), o vereador Anilson Júnior (MDB) comentou sobre o grupo político que terá seu apoio nesta eleição que se aproxima.

Entre os nomes citados, Anilson fez um destaque especial para a deputada estadual Fátima Canuto, grande parceira da gestão da prefeita Ceci Rocha e que vem sendo uma representante de Atalaia na Assembleia Legislativa de Alagoas.

“A nossa querida e amiga Fátima Canuto, que está indo para reeleição e escolheu Atalaia no seu coração. É uma deputada que está sempre presente. Hoje estamos tendo a oportunidade de apresentar uma deputada estadual que já vem mostrando serviços prestados para nossa terra, destinando parte de suas emendas para o município de Atalaia”, comenta Anilson Júnior.

O vereador pediu que os atalaienses fortaleçam essa aliança que vai continuar trazendo desenvolvimento para Atalaia.

“Percebemos que no decorrer do período politico candidatos passam por aqui, levam seus votos e depois vão embora. Nem sequer curtem uma publicação do município de Atalaia. Por isso, a Fátima Canuto é pra mim hoje a melhor opção para o município de Atalaia”, destaca o vereador Anilson Júnior.

Deputada Fátima Canuto ao lado do vereador Anilson Júnior.