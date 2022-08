Câmara aprova Projeto de Lei do vereador Marcos Rebollo que denomina ruas do Distrito Ouricuri

Projeto de Lei é de autoria do vereador Marcos Rebollo.

De autoria do vereador Marcos Rebollo (MDB), foi aprovado por unanimidade de votos na sessão ordinária da Câmara de Atalaia desta terça-feira (16), o Projeto de Lei Ordinária 006/2022, que denomina as ruas do Distrito Ouricuri.

A propositura foi apresentada pelo vereador atalaiense através de solicitação da Associação de Pequenos Produtores Rurais e Moradores da Fazenda Ouricuri – AP3 e tem como objetivo trazer importantes benefícios para aquela região histórica do município de Atalaia.

“A comunidade de Ouricuri constitui-se em um sítio histórico consolidado pelo tempo, cujo traçado de ruas não dispõe de uma sinalização postal, viário e de seus monumentos, justificando dessa maneira a proposta de lei por mim apresentada, para definição oficial de suas denominações. Posteriormente, medidas como a instalação de placas, irá facilitar outras ações de cidadania, acessibilidade e melhorias urbanas importantes para a cultura, o turismo de base comunitária e o desenvolvimento local”, destaca Marcos Rebollo.

O Projeto de Lei manteve as mesmas denominações populares em cada rua, preservando a identidade cultural da Ouricuri. Porém, acresceu com nomes de ilustres filhos daquela localidade, como forma de homenagear e reconhecer a trajetória de cada uma destas pessoas.

“Uma justa e merecida homenagem a essas pessoas, in memoriam, que fizeram história no Distrito Ouricuri. Pessoas de inúmeras qualidades e admirados por muitos”, destacou Marcos Rebollo, que contou com levantamento feito pela AP3.

Confira como ficou as denominações aprovadas:

Rua Nova – José Fernandes

Rua Alecrim

Rua Vila Nova – Gilvan Vieira

Rua da Palha

Rua do Jenipapo – Edson Tenório

Rua dos Tratoristas – Dra. Terezinha

Pátio São Sebastião

Rua da Mata

Rua dos Doutores – Nilson Tenório

Rua do Balão – Grisélio Pinheiro

Rua 20

Rua Boa Vista

Rua do Clube – Miguel Cândido

Travessa Dona Zezé

Rua do Armazém – Senador Nelson Tenório

Esplanada da Usina – Vereadora Maria Tenório de Albuquerque Lins

Praça Padre Cícero

Avenida 17 de Fevereiro – Coronel João Evangelista da Costa Tenório

Mirante Dona Carmita

Praça Gerson Tenório