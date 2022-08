Deputada Estadual Fátima Canuto lança candidatura em evento no Pilar, nesta quinta-feira (18)

A deputada estadual Fátima Canuto (MDB), vai realizar o lançamento da candidatura à reeleição nesta quinta-feira (18), às 15h, no Espaço Tia Ivonete, no município do Pilar. A parlamentar, que está no primeiro mandato, afirmou que seu compromisso vai continuar o mesmo, que é o trabalho incansável para melhorar a vida das pessoas de Alagoas.

“Estou muito feliz em colocar meu nome à disposição dos alagoanos mais uma vez. Vejo a nossa atuação parlamentar ao longo deste primeiro mandato com muito orgulho. Tivemos aprovadas 22 leis aprovadas pela Assembleia Legislativa, diversas indicações e projetos de lei apresentados. Fizemos muita coisa, conseguimos avanços para Alagoas, mas ainda temos muito para alcançar. Ao longo dessa jornada, meu objetivo continua o mesmo, que é trabalhar para melhorar a vida das pessoas no âmbito da garantia do acesso à saúde, proteção dos direitos das mulheres e crianças, incentivo à agricultura familiar, preservação do meio-ambiente, educação e geração de oportunidades e muito mais”, afirmou Fátima Canuto.

A deputada estadual, eleita em 2018 com mais de 37 mil votos, ressalta a necessidade de ouvir cada vez mais as pessoas, entender as demandas e buscar as soluções para cada necessidade. “Tenho andado muito pelo estado, do Sertão ao Litoral. Quero ouvir mais, estar ainda mais perto para que juntos possamos transformar a realidade das pessoas. Essa é minha missão, minha bandeira de vida”, disse.

Fátima Canuto está em seu primeiro mandato e se destaca pela grande atuação pela saúde e proteção das mulheres. Voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer há mais de 20 anos, a candidata à reeleição também é economista, advogada e empresária.

Lançamento Candidatura

Data: 18/08

Horário: 15h

Local: Espaço Tia Ivonete - Pilar