Com 4 mil reais em premiação, vereador Neto Acioli realiza Torneio de Futebol do Dia dos Pais

O Dia dos Pais foi ainda mais especial para centenas de pais desportistas do município de Atalaia, que na manhã e tarde deste domingo (14), puderam participar da primeira edição do Torneio do Dia dos Pais, competição realizada pelo vereador Neto Acioli, com uma premiação de 4 mil reais. O objetivo foi prestar uma homenagem aos pais e incentivar a prática esportiva no município.

Disputado no campo do Povoado Olhos D’água, o torneio contou com a participação de 11 times de futebol amador de várias regiões de Atalaia (Sub Zero, Real Madrid, Chapecoense, Jovem Branca, Escurinho, Resenha, CSA, Sport Águia, Santo André, Juventus e Náutico), equipes que recentemente receberam um completo material esportivo, doados pelo vereador Neto Acioli.

O campeão foi o Náutico Atalaia, que recebeu troféu e R$ 1.500,00 em premiação. O vice-campeão foi o CSA, que recebeu troféu e R$ 1.000,00 em premiação. O terceiro colocado foi o Escurinho, que recebeu troféu e R$ 500,00 em premiação. O vereador também realizou dez sorteios de R$ 100,00 entre todos os atletas participantes.

“Desejar um Feliz Dia dos Pais todo especial para os pais da nossa querida Atalaia. A primeira edição do torneio foi uma festa linda para todos os pais atletas do município e quero agradecer a presença de todos e o apoio total da nossa pré-candidata a Deputada Estadual Rose Davino, do nosso pré-candidato a Deputado Federal Gilvan Barros e do nosso pré-candidato a Senador da República Davi Davino Filho”, comentou Neto Acioli.

Ao lado do vereador Neto Acioli e do público presente, Gilvan Barros, Rose Davino e seu esposo Davi Davino, vereador da cidade de Maceió, estiveram prestigiando a homenagem aos pais e participaram da solenidade de entrega das premiações.