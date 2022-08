Vereador Neto Acioli faz entrega de material esportivo para time de futebol amador do Povoado Brasileiro

O vereador Neto Acioli continua não medindo esforços para apoiar o futebol amador do município de Atalaia. Nesta sexta-feira (12), recebeu em seu gabinete o jovem desportista Cícero Albuquerque, responsável pelo Juventude do Povoado Brasileiro, onde fez a entrega de um completo material esportivo.

Com a entrega do material esportivo ao Juventude, já são 18 times contemplados com este importante apoio a prática esportiva no município.

“Estamos realizando mais uma importante entrega de material esportivo, contando sempre com o apoio da minha amiga Rose Davino e do meu amigo Davi Davino Filho. Eles que sempre tem nos apoiado e apoiado o esporte não só na capital alagoana, mas em todo o Estado”, destacou o vereador Neto Acioli.

Neto Acioli defende que o apoio ao esporte é uma ótima ferramenta para a melhoria da qualidade de vida da população, pois além de proporcionar diversão e lazer, ensina valores importantes para o convívio social.

“É uma honra poder contribuir de alguma forma para o desenvolvimento do futebol amador em nosso município. O apoio ao esporte é algo que sempre defendi e poder fortalecer as equipes atalaienses é motivo de orgulho para mim”, comenta o vereador.