Volta Redonda irá representar Atalaia na Série B do Alagoano de Futebol 7

Com a equipe do Volta Redonda, o município de Atalaia terá representante na Série B do Campeonato Alagoano de Futebol 7, uma das principais competições da categoria no Estado.

No Grupo B, com All Black (Maceió), CSM (São Miguel dos Campos), Estrela da B. (Barra de São Miguel), IBA City (Ibateguara) e RDM (Porto Calvo), o Volta Redonda faz sua estreia no dia 17 de setembro, contra o Real Brescia, na Arena Ouro Preto, em Maceió.

A equipe conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, da prefeita Ceci Rocha e Secretaria Municipal de Esportes.