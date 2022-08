Prefeita Ceci Rocha acompanha desenvolvimento de obras e ações em Atalaia

A Prefeitura de Atalaia continua avançando com diversas obras nos campos da infraestrutura, assistência social, bem como na proteção das crianças e adolescentes. A prefeita Ceci Rocha faz questão de acompanhar de perto o desenvolvimento de todos os projetos e ações que beneficiam diretamente a população atalaiense.

Na segunda-feira (8), Ceci Rocha esteve no bairro Jagatá, local que está recebendo investimentos para calçar as ruas. O recurso para a obra acontece via parceria com o Governo do Estado. Ainda no bairro, a prefeita entregou cestas básicas às famílias que vivenciaram momentos complicados devido ao período de fortes chuvas.

“As famílias que residem aqui no Jagatá estão acompanhando o avanço das obras para calçar as ruas. É uma demanda muito antiga dos moradores e a Prefeitura de Atalaia não tem medido esforços para tornar esse pleito uma realidade. Além disso, essas famílias têm demonstrado uma grande superação, pois passaram por momentos difíceis por conta das fortes chuvas. O Município, por sua vez, não tem deixado as pessoas desamparadas. Entregamos cestas básicas e colocamos à disposição os serviços de assistência social e de saúde”, destaca a prefeita.

Proteção – Este ano, a Prefeitura de Atalaia firmou um compromisso com o Ministério Público Estadual de Alagoas (MPE-AL), para implantação de uma Casa de Acolhimento, iniciativa que tem a proposta de garantir proteção institucionalizada para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

“A Casa de Acolhimento está tomando forma e por aqui, por meio de uma gestão compartilhada, cuidaremos das crianças e adolescentes. O local está sendo estruturado e em breve entregaremos à população. O desenvolvimento de uma cidade também passa pelos cuidados com os nossos pequenos. Queremos oportunizar as melhores condições”, assegura Ceci Rocha.