Vick Makenz lança seu primeiro EP

Já está disponível em todas as plataformas digitais o primeiro EP da cantora Vick Makenz. A artista atalaiense chega com mais um grande projeto, no qual vem trabalhando nos últimos meses.

Solta na Pista, Coladin, Boom Boom, Selvagem e Mexer, são alguns dos sucessos disponíveis neste seu primeiro EP e que deram para Vick Makenz o status de uma das artistas drag queen de maior destaque no Estado de Alagoas.

“Confesso que não foi fácil chegar até aqui, mas com muito esforço e trabalho consegui realizar mais um sonho e vocês sabem o quanto estou feliz em poder compartilhar com vocês o meu primeiro EP, chamado Makenz”, destaca Vick.

O EP é lançado na véspera do aniversário da artista. As músicas contam com participações especiais.

“Resolvi lançar um dia antes do meu aniversário, porque não há presente mais especial do que a realização de um sonho. Espero que gostem muito, porque foi feito com muito amor para todos vocês que acreditam no meu potencial”, completa Vick Makenz.

CLIQUE AQUI e confira o EP Makenz.