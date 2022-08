Deputada Fátima Canuto participa de encontro com mulheres promovido por Associação do Distrito Ouricuri

Encontro com mulheres foi realizado no Distrito Ouricuri.

Presença sempre constante no município de Atalaia, a deputada estadual Fátima Canuto esteve nesta quarta-feira (3), no Distrito Ouricuri, onde participou de um encontro com mulheres daquela região.

O encontro, que também contou com a presença da prefeita Ceci Rocha, foi promovido pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito Ouricuri.

"Fizemos um encontro muito bacana, ouvindo as pessoas e as principais demandas da região", destaca a deputada Fátima Canuto.