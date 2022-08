Avançando Juntos: Prefeita Ceci Rocha recebe o governador Paulo Dantas e o ex-governador Renan Filho para apresentar as conquistas de Atalaia

Na noite desta segunda-feira (1), a prefeita Ceci Rocha realizou mais uma edição do evento AVANÇANDO JUNTOS, que apresenta as novas conquistas e as ações que vem desenvolvendo o município de Atalaia. Também busca trazer mais desenvolvimento para Atalaia.

Na oportunidade, a prefeita recebeu o governador Paulo Dantas, o ex-governador Renan Filho e o prefeito de Pilar Renato Filho, para mostrar todo o trabalho que vem sendo implementado pela Prefeitura de Atalaia.

A prefeita apresentou os investimentos já realizados por sua gestão em áreas da assistência social, saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, cultura, turismo, entre outras ações em pastas consideradas estratégicas para o município.

“Tive a honra de receber o governador Paulo Dantas, o ex-governador Renan Filho e o meu exemplo, o prefeito do Pilar, Renato Filho, para celebrarmos, juntos, as novas conquistas e avanços em Atalaia. Obrigada por sempre olharem com carinho para o nosso povo! Obrigada pela parceria e por acreditar no nosso município. Seguiremos avançando juntos para fazer de Atalaia exemplo para todo o estado, e para o Brasil”, destacou Ceci Rocha em suas redes sociais.