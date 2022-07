Enduro a Pé realizado pela Semed reúne mais de 130 alunos da rede municipal de Atalaia

Com o objetivo de proporcionar mais educação e qualidade de vida para os alunos da rede municipal de Atalaia, a Secretaria Municipal de Educação realizou na manhã desta última segunda-feira (25), a 1ª edição do projeto Enduro a Pé.

Mais de 130 alunos do 6º ao 9º ano da Escola Antônio Amâncio de Melo Bastos participaram da caminhada, por um percurso pré-estabelecido, que uniu a atividade física com a aventura do contato direto com a natureza. Os participantes passaram por trilhas não convencionais, superando obstáculos naturais. Vence a equipe que conseguir encontrar todos os pontos de controle e chegar no ponto de partida em menor tempo.

O projeto é uma forma divertida de desenvolver habilidades como trabalho em equipe, cooperação, confiança e diálogo. As próximas edições contemplarão outras escolas do município. Ao final, será realizado uma competição municipal.

Como não se trata de uma corrida, e sim uma caminhada, pessoas com diferentes perfis podem participar com tranquilidade.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, esteve acompanhando o projeto ao lado da equipe da Semed.