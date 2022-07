Marcos Rebollo mostra força mais uma vez e reúne grande número de amigos em evento com Arthur Lira e Fátima Canuto

Em seu terceiro mandato consecutivo e com um trabalho legislativo e social respeitado e admirado pela população, o vereador Marcos Rebollo segue conquistando novos apoios em Atalaia.

Na tarde desta segunda-feira (25), Marcos Rebollo mostrou força mais uma vez e reuniu um grande número de amigos no evento Avançando Juntos, realizado pelo Governo Municipal e que contou com as presenças do deputado federal Arthur Lira, da deputada estadual Fátima Canuto e da prefeita Ceci Rocha.

Na eleição deste ano, o vereador atalaiense vai apoiar a reeleição de Arthur Lira e Fátima Canuto, respectivamente para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Marcos Rebollo afirmou em seu discurso que são os parlamentares que mais trabalham em prol do desenvolvimento de Atalaia.

“O nosso deputado é um velho conhecido das andanças no município de Atalaia. Juntamente com a deputada Fátima Canuto, Arthur Lira forma uma chapa caseira no município. Esses dois já vem representando, mas vão representar muito mais o nosso município. Deputado Arthur Lira é um cara que sempre trouxe para Atalaia emendas, carros pipa, calçamento do Jenipapeiro e outras obras mais. Obras que estão gravadas na minha memória e de muitos atalaienses que acompanham a política da nossa terra”, destaca o vereador.