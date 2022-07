Prefeita Ceci Rocha promove evento para apresentar os avanços e as novas conquistas em Atalaia

Evento para apresentar as novas conquistas e os avanços do município

O município de Atalaia segue avançando a cada dia. E, para apresentar as novas conquistas e o desenvolvimento do município, a prefeita Ceci Rocha promoveu na tarde desta segunda-feira (25), o evento AVANÇANDO JUNTOS. Evento foi realizado no bairro José Paulino.

Para um grande público, entre funcionários, autoridades e população presente, o Governo Municipal apresentou um balanço do que já foi realizado, do que está em andamento e do que os atalaienses podem aguardar para os próximos meses.

Contando com as presenças do presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira e da deputada estadual Fátima Canuto, a prefeita Ceci Rocha destacou o trabalho responsável que vem sendo realizado pela gestão municipal e que o momento é de atrair novos investimentos para continuar desenvolvendo Atalaia.

“Avançamos juntos por todos os atalaienses e pelo desenvolvimento do nosso município. Nosso encontro foi um sucesso. Tive a honra de receber o deputado federal Arthur Lira e a deputada estadual Fátima Canuto para celebrar as novas conquistas e avanços de Atalaia. Obrigada por sempre olharem com carinho para o nosso povo. Seguiremos avançando juntos para fazer de Atalaia exemplo para todo o estado e para o Brasil”, destacou a prefeita.

A deputada Fátima Canuto destacou o comprometimento com o desenvolvimento de Atalaia. “Fico muito feliz em ver tanta coisa boa acontecendo por aqui. Estamos juntos com muito trabalho pela nossa querida Atalaia”.