Embaixador do Camarote dos Ídolos do Morumbi, Aloísio Chulapa recebe homenagem do São Paulo

Aloísio Chulapa é Embaixador do Camarote dos Ídolos do Morumbi.

Ídolo do São Paulo, Aloísio Chulapa recebeu na noite deste último sábado (23), uma placa da Diretoria, em mais uma linda homenagem por sua trajetória vitoriosa com a camisa do Tricolor Paulista. Chulapa foi tricampeão Brasileiro (2006, 2007 e 2008) e campeão mundial (2005). Foi dele a assistência para o gol de Mineiro na grande final contra o Liverpool Football Club.

A homenagem foi entregue a Aloísio Chulapa no Camarote dos Ídolos do Morumbi, do qual o atalaiense é Embaixador, sendo responsável por promover o local e receber torcedores e ex-jogadores do Tricolor, para acompanhar os jogos do São Paulo no Morumbi.

O Camarote dos Ídolos foi inaugurado pelo São Paulo em outubro de 2021. O espaço era uma promessa de campanha do presidente Julio Casares e homenageia grandes nomes que honraram a camisa tricolor, entre eles Aloísio Chulapa.