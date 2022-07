PSOL irá lançar candidatos ao Senado e ao Governo de AL no dia 30 de julho

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em Alagoas realiza no próximo dia 30 de julho a Convenção Eleitoral para homologar as candidaturas majoritárias para as eleições de 2022 em Alagoas. O evento será realizado no auditório de informática do Instituto Federal de Alagoas (IFAL), durante o turno da manhã.

Na oportunidade, o partido lançará os nomes do agrônomo Mário Agra, para senador, e do professor e educador popular Cícero Albuquerque para governador de Alagoas, além do anúncio oficial da candidata a vice-governadora.

“Será um ato simbólico de lançamento, uma vez que nós desejamos realizar um encontro com amigos e apoiadores logo em seguida. Será a formalização do lançamento da campanha e do programa de governo”, detalhou o candidato ao governo Cícero Albuquerque.