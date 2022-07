Sub 13 da Escolinha AL 14 representa Alagoas no Brasileiro de Futebol 7 da categoria

De 22 a 24 de julho, a cidade de Maceió está sediando o maior evento de Futebol 7 de base do Brasil. O Brasileiro de Futebol 7 reúne as melhores equipes de base do país, com jogos disputados na Arena Ouro Preto, nas categorias sub 9, 11, 13, 15 e 17.

Atalaia é uma das cidades que representa Alagoas na competição, com a equipe sub 13 da Escolinha AL 14. Disputa a competição contra a equipe do CRB e equipes dos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe e Pernambuco.

Pela primeira fase, a equipe atalaiense fez sua estreia na manhã desta sexta-feira (22), com uma ótima vitória por 3 a 1 contra a equipe do MILA F.C.

A Escolinha AL 14, que tem orientação técnica do professor Alisson Farias, conta com o apoio total do ídolo do esporte atalaiense, Aloísio Chulapa. Em suas redes sociais, Chulapa fez questão de parabanenizar a garotada pelo excelente resultado. “Parabéns pela vitória, vocês são orgulho para todos nós”, destacou.

A competição é também uma ótima vitrine para esses jovens atletas que sonham em se tornar jogador profissional, já que observadores técnicos de várias equipes, entre elas Palmeiras, Vasco e Sport, estão atentos as partidas.