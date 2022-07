Destaques do Sub-17 do Independente Atalaia, Renivaldo Júnior e Matheus Borges vão fazer testes no Vitória da Bahia

O projeto do Independente Atalaia, que conta com o apoio total da Prefeitura de Atalaia e da Secretaria Municipal de Esportes, já vem colhendo importantes frutos. Tendo como um dos objetivos proporcionar oportunidades a jovens atletas, a equipe comemora a chance que dois garotos terão de ingressarem na base do Vitória da Bahia.

Destaques do Sub-17 da equipe atalaiense que recentemente participou do Campeonato Alagoano da categoria, o volante Renivaldo Júnior e meia-atacante Matheus Borges despertaram o interesse de várias equipes que acompanharam o torneio. Entre elas a equipe do Vitória, uma das melhores bases do futebol brasileiro.

Renivaldo e Matheus agora terão esta grande oportunidade de participar de um período de teste na equipe baiana. Em caso de aprovação, vão integrar a base do Vitória, responsável por revelar grandes jogadores, a exemplo do David Luiz, Hulk, Alex Alves, Vampeta, Júnior e Dida.

“Sempre foi meu sonho realizar esse projeto na minha cidade, dando oportunidade a essa garotada que muitas das vezes estão com a mente desocupada. Temos dois atletas que se destacaram no Alagoano Sub-17 e estão indo fazer o teste no Vitória da Bahia. Esse é o nosso objetivo, revelar atletas para grandes clubes de futebol. Agradeço a prefeita Ceci Rocha, ao secretário de Governo NIcollas, a secretária de esportes Joana D’arck e ao amigo Dofão que abraçaram essa causa e vem dando total apoio para manter esse projeto vivo”, destaca Ronaldo Torres, diretor-presidente do Independente Atalaia.