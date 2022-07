Posto do Instituto de Identificação em Atalaia passa a funcionar no CISP

Posto do Instituto de Identificação de Atalaia passa a funcionar no CISP

Em Atalaia, o atendimento para expedição da carteira de identidade civil, conhecido popularmente como “RG”, passou a funcionar a partir desta terça-feira (19), no recém inaugurado prédio do Centro Integrado de Segurança Pública – CISP, que fica localizado as margens da BR-316, no bairro José Paulino. E, a partir desta quarta-feira (20), já estará normalizado o serviço de emissão da 1ª e 2ª via do RG.

A mudança de endereço ocorreu por conta da enchente que atingiu o prédio onde estava funcionando o Posto do Instituto de Identificação, no prédio histórico da antiga Junta Militar da cidade, que fica no bairro Nova Olinda.

Inaugurado em setembro de 2021, o Posto de Atendimento em Atalaia era um pleito antigo da população. Essa conquista foi possível graças a solicitação da prefeita Ceci Rocha e do vereador Rudinho Rodrigues ao Superintendente do Instituto de Identificação de Alagoas, Anízio Amorim, responsável pela descentralização dos serviços e ampliação da rede dos postos no Estado.

Com o Posto de Atendimento os atalaienses estão conseguindo emitir a primeira e segunda via do RG na sua cidade, com mais facilidade e agilidade, sem precisar ir a Maceió.

Superintendente do Instituto de Identificação de Alagoas, Anízio Amorim, esteve visitando as novas instalações.