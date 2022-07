Equatorial apresenta novo formato da conta de energia em Alagoas; veja as principais mudanças

Visando dar mais clareza às informações, trazendo detalhamentos e praticidade para seus clientes, a Equatorial Alagoas implantou o novo formato da conta de energia elétrica. O boleto, que apresenta mudanças, começou a ser entregue aos alagoanos desde o início deste mês de julho e faz parte da política de padronização e unificação de processos do Grupo Equatorial.

Entre as novidades, além da alteração no tamanho do papel, que está mais longo em relação ao formato anterior, a fatura conta com mais um QR Code, na parte superior da fatura, desta vez, para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF3-e). Posicionando a câmera do telefone nele, o cliente terá acesso às informações fiscais, enviadas diretamente da base de dados do governo do estado.

Outra mudança está relacionada à nomenclatura do número de identificação da unidade consumidora conhecido anteriormente como “código único” e que agora passou a se chamar “conta contrato”. Vale ressaltar que essa numeração não sofreu alteração em relação às faturas anteriores e é necessária para que o cliente acesse os diversos serviços no atendimento presencial, telefônico ou online. Para se identificar junto a Equatorial, o cliente deve informar a sua conta contrato.

Selos informativos

A nova fatura agora dispõe de um espaço exclusivo para informar o Número de Identificação Social (NIS), que aparece na conta como Número de Programa Social. Isso indica que o cliente já está cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e recebe o desconto no consumo de energia, que pode chegar a 65%.

Quando o cliente tiver o NIS e perceber que não está disposto na conta de luz, ele deve se cadastrar por um dos canais de atendimento da Equatorial, para garantir o desconto na tarifa social. Lembrando que o NIS precisa ser atualizado a cada dois anos, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAs) ou sedes do Bolsa Família, nos municípios.

“A nossa conta de luz passou por algumas alterações nos aspectos visuais e na disposição e acréscimos de algumas informações. A Equatorial preza pela maior clareza nas informações e a segurança com o seu cliente. Então a partir desse momento, nessa nova fatura as informações estão mais bem organizadas e de fácil entendimento para os consumidores”, detalhou a gerente de relacionamento com o cliente, Patrícia Moraes.

Na fatura, o cliente também poderá conferir as informações da instalação quanto a classificação e tipo de fornecimento de energia conforme as regras estabelecidas pela Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Além disso, embora a maioria dos aparelhos de hoje em dia sejam bivolt (110V – 220V), no espaço que dispões essas informações, o cliente pode conferir qual a tensão fornecida em seu Estado.

Informações relacionadas aosdados cadastrais do consumidor como nome, endereço, CPF/CNPJ, informação do mês/ano do consumo, valor total a pagar e o vencimento da fatura não sofreram alterações e permanecem dispostas no documento.

PIX - Vale salientar, que o pagamento via Pix permanece disponível para os clientes que desejam facilitar a forma de pagamento do boleto. De forma simples e rápida, basta o consumidor entrar no aplicativo do banco onde possui a chave PIX cadastrada, apontar a câmera do celular para o QR Code que consta na parte inferior da conta e realizar a transação.

Os alagoanos que tiverem dúvidas sobre a sua fatura de energia, basta entrar em contato com a Central de Atendimento pelo número 0800 082 0196 ou se dirigir até uma unidade de atendimento mais próxima.