Vereador Neto Acioli entrega novos materiais esportivos e já contempla 11 times do futebol amador de Atalaia

O vereador Neto Acioli (PP) segue realizando um importante trabalho de apoio e incentivo ao esporte amador do município de Atalaia. Na noite desta quarta-feira (13), o vereador fez a entrega de material esportivo de jogo para mais dois times de futebol: a Chapecoense e o Sub Zero Futebol Clube, ambos do bairro São Sebastião.

O vereador já contemplou 11 times do futebol amador atalaiense. Além da Chapecoense e do Sub Zero, também foram contemplados os times do Meninos da Vila, River Plate, Boca Jrs, Náutico, Escurinho, CSA Vila, Água Negra, Jovem Branca e Resenha F.C.

Neto Acioli vem contando com o apoio e a parceria do amigo deputado Davi Davino Filho e da amiga Rose Davino, o que tem possibilitado realizar esse trabalho de incentivo ao esporte amador de nossa Atalaia.

“É um trabalho inédito já realizado por um vereador em Atalaia. Nosso objetivo é incentivar e fortalecer o futebol amador em nosso município. Vamos continuar com este trabalho e agradeço desde já o apoio que vem recebendo dos amigos Davi Davino Filho e Rose Davino”, destaca Neto Acioli.

O vereador Neto Acioli já organiza uma importante competição de futebol, o Torneio Nosso Amigo, que será realizado no segundo domingo de agosto, no Dia dos Pais, onde vai reunir as equipes que foram contempladas com material esportivo através do vereador.

“Vamos promover esse torneio de futebol amador na Vila José Paulino. Será um domingo de competição, com premiação e troféu para os três primeiros colocados. Também iremos realizar um sorteio no valor de mil reais com todos os jogadores que participarem do torneio”, comenta o vereador Neto Acioli.

O vereador informa ainda que o Torneio Nosso Amigo conta com o apoio de Gilvan Barros, Davi Davino Filho e Rose Davino.