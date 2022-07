'Tirar uma vida por irresponsabilidade', diz pai de ciclista morto atropelado por motorista bêbado na BR-316, AL

O guarda municipal Alexandre Guimarães Moura, 41 anos, morreu atropelado por um motorista bêbado no fim de semana, na BR-316, em Satuba. O corpo de Alexandre foi enterrado nesta segunda-feira (11), no cemitério São José, em Maceió.

Alexandre Guimarães era guarda municipal em Atalaia, mas morava em Maceió. Ele volta para casa de bicicleta quando foi atropelado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o teste do bafômetro constatou que o motorista estava dirigindo bêbado quando atropelou e matou o guarda municipal. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante.

Os dados da Lei Seca em Alagoas mostram que, de janeiro até junho, 67 pessoas foram presas em flagrante por dirigir bêbadas no estado, um aumento de 735,5% na comparação com o mesmo período do ano passado

Armando Guimarães, pai da vítima, disse que o acidente foi causado por irresponsabilidade do motorista do carro.

"Jamais eu ia esperar uma coisa dessa [morte no trânsito]. Se fosse uma doença, mas assim, tirar uma vida por irresponsabilidade. Esse carro vinha no sentido contrário, subindo, perdeu o controle, foi para a contramão e pegou ele [o filho] de frente e jogou ele no mato, contou o pai da vítima.

Alexandre Guimarães Moura era casado e tinha uma filha de 11 anos.