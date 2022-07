Pré-candidato ao Governo, Professor Cícero Albuquerque participa de entrevista no Jornal do Estado, da TV Ponta Verde

A TV Ponta Verde vem realizando durante esta semana uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao Governo do Estado de Atalaia. Com o comando da jornalista Estela Nascimento, as entrevistas estão sendo exibidas no Jornal do Estado e divulgadas no canal oficial da emissora no YouTube.

No último dia 5, o entrevistado foi o atalaiense Professor Cícero Albuquerque, pré-candidato pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL.

Na oportunidade, o Cícero Albuquerque falou sobre as dificuldades que enfrentam os alagoanos atingidos pelas enchentes, sobre Educação, sobre Saúde e a alternativa que sua pré-candidatura representa para Alagoas.

Assista a entrevista na íntegra: