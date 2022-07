Chulapa agradece Camarote dos Ídolos do São Paulo pela doação de 5 mil reais em prol das famílias atingidas pela enchente em Atalaia

O ídolo do esporte atalaiense Aloísio Chulapa segue mobilizando apoios para continuar ajudando seus conterrâneos que foram duramente atingidos pela enchente em Atalaia.

Embaixador do Camarote dos Ídolos do São Paulo, Aloísio Chulapa esteve no Morumbi nesta quinta-feira (7), para acompanhar de perto a goleada por 4 a 1 do tricolor paulista conta a Universidad Católica, em partida válida pela Sul-Americana.

Em São Paulo, Chulapa anunciou a importante doação no valor de 5 mil reais feita pelo Camarote dos Ídolos, que será revertida em prol das famílias atalaienses, através de cestas básicas.

“Obrigado Camarote dos Ídolos, Léo Rizzo, Marcos Bonequini, pela doação que vocês fizeram ontem para minha terra querida de Atalaia. Que Deus dê em dobro a vocês todos. Foram doadas 100 cestas básicas para minha terra e ainda tem mais viu, aguardem”, destaca o ídolo são paulino, em suas redes sociais.