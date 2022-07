Atalaia não registra óbitos e famílias continuam sendo assistidas com alimentos e donativos

A Prefeitura de Atalaia continua colocando em prática uma série de ações para amenizar as condições das famílias que estão sofrendo com os prejuízos decorrentes do período chuvoso. Cestas básicas, donativos, água potável e serviços de saúde estão à disposição da população.

Por mais complicado que seja encarar este momento, a população vem sentindo na pele o quanto o Município tem estado presente nessa reconstrução de vida e solidariedade.

“A Prefeitura de Atalaia não tem nos deixado desamparados. Temos visto a prefeita Ceci Rocha na linha de frente, assegurando os principais serviços para as famílias. Estamos com acesso a cestas básicas, alimentação, donativos e água potável. Não estamos se sentindo solitários e não nos falta nada aqui. Estamos cada vez mais unidos para conseguir reconstruir o que perdemos com as chuvas”, ressaltou a moradora Maria, que reside em Atalaia e já contabiliza perdas em sua residência.

Os trabalhos de prevenção já executados pela Prefeitura de Atalaia têm saldo positivo quando o assunto é vidas salvas. Apesar das fortes chuvas e do registro no aumento do nível do Rio Paraíba do Meio, o município não registrou óbitos.