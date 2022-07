Prefeita de Atalaia fica com água no pescoço durante ajuda à população

A prefeita de Atalaia, Cecília Rocha, foi filmada com a água batendo na região do pescoço durante o resgate de populares mais afetados pelo transbordamento de rios no fim de semana. Ela é uma das gestoras que foi a campo para tentar minimizar os prejuízos e ajudar os munícipes.

Em dois vídeos, Ceci Rocha aparece auxiliando um casal e outro homem a saírem da água, que já cobria a rua em cerca de 1,5 metro de altura. O risco aparentemente não impediu a prefeita, eleita em 2020.

“Vamos reconstruir nossa cidade com fé e força”, disse Ceci, que é esposa de Renato Filho, prefeito do Pilar, outro município duramente castigado pelo volume de água.