Aloísio Chulapa pede ajuda e cede o clube dele em Atalaia para vítimas das enchentes em Alagoas: "Situação é muito triste"; vídeo

O ex-jogador Aloísio Chulapa (ídolo de São Paulo e CRB) está mobilizando os amigos e fãs para ajudar às vítimas das enchentes em Alagoas.

As fortes chuvas que caem em Alagoas nos últimos dias provocaram seis mortes e já deixaram mais de 56 mil pessoas afetadas. Até agora, metade dos 102 municípios alagoanos decretou situação de emergência. Atalaia, cidade em que nasceu Aloísio, foi uma das cidades mais atingidas.

Em entrevista ao ge nesta segunda-feira, Aloísio falou sobre mais uma campanha de solidariedade e disse de que forma tem ajudado os desabrigados.

- A gente coloca o nosso clube aqui na minha Atalaia pra que todo mundo vítima das chuvas possam vir pra cá se acomodar aqui. Antes de mais nada, o mais importante é a vida dessas pessoas. A situação é muito triste. Você vê pessoas que compraram móveis e aparelhos pra suas casas, ainda estavam pagando e agora perderam tudo. Mas Deus está no comando de tudo e vamos ajudar a essas pessoas para se reerguer - disse Chulapa, pedindo a colaboração de todos.

- Nós já começamos a arrecadar cestas básicas, estamos chegando a 100 cestas, estamos providenciando colchões pra esse povo mais necessitado e não vamos parar por aqui. Precisamos nos unir para ajudar a essas pessoas.

As fortes chuvas que caem em Alagoas nos últimos dias provocaram seis mortes e já deixaram mais de 56 mil pessoas afetadas. Até agora, metade dos 102 municípios alagoanos decretaram situação de emergência.

Essa não é a primeira vez que Aloísio Chulapa se mobiliza para ajudar as vítimas das chuvas em Alagoas.

Em 2020, Chulapa, no meio da pandemia, foi pessoalmente dar uma força aos sertanejos da cidade de Santana do Ipanema, castigada pela enchente do Rio Ipanema. À época, a cheia deixou mais de 2 mil pessoas desabrigadas.

* Com informações do site GE - Redação Maceió.