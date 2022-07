Vereador Rudinho Rodrigues distribui kits de material de limpeza para vítimas da enchente em Atalaia

Solidário com a situação emergencial pela qual um grande número de pessoas no município de Atalaia estão enfrentando em decorrência do alagamento de várias ruas da cidade, o vereador Rudinho Rodrigues, ao lado de seu irmão o procurador municipal Rodolpho Rodrigues e equipe, percorram neste domingo (03) as áreas atingidas, realizando a distribuição de kits de material de limpeza para as vítimas de uma das maiores enchentes já registradas em Atalaia.

Bairro Nova Olinda, bairro Girador, Centro, Vila Davi foram algumas das áreas visitadas.

“Sabemos que unir esforços em momentos como este é extremamente importante e necessário. Buscamos fazer a nossa parte para que a nossa cidade retorne aos dias normais o quanto antes. Força Atalaia, a cena é triste, mas a nossa força é maior. Vamos juntos sempre”, destacou o vereador Rudinho Rodrigues, que postou fotos desta ação solidária em suas redes sociais.

Em Atalaia são mais de 8 mil pessoas atingidas. O Governo Municipal montou uma força tarefa, comandada de perto pela prefeita Ceci Rocha, para auxiliar as vítimas e iniciar a completa limpeza da cidade.