Vereador Neto Acioli consegue apoio da Copervales para auxiliar na limpeza das ruas de Atalaia que foram alagadas

Os atalaienses estão sofrendo as consequências de uma das maiores enchentes já registradas no município. Com o recuo das águas do Rio Paraíba do Meio, que transbordou alagando várias ruas da cidade desde o final da noite desta última sexta-feira (1), o que ficou foi uma grande quantidade de lama e de entulhos.

No final da noite deste sábado (2), o vereador Neto Acioli (PP) informou que conseguiu o importante apoio da Copervales Agroindustrial, que garantiu a disponibilidade de carros-pipa para auxiliar as equipes do Governo Municipal no trabalho de limpeza das ruas da cidade.

“Acabei de entrar em contato com o diretor-presidente da Copervales, o Túlio Tenório, que se prontificou, após o completo escoamento das águas, disponibilizar a estrutura da Copervales para ajudar na completa limpeza das ruas que foram atingidas em Atalaia”, informou Neto Acioli.

O vereador destacou também que esta ação vai ajudar a minimizar o sofrimento das vitimas da enchente.

Neto Acioli informou ainda que já se organiza para arrecadar, junto a cooperados daquela unidade industrial e demais amigos seus, alimentos e demais donativos para serem doados aos atalaienses que sofreram com esta grande cheia.