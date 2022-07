Prefeitura de Atalaia decreta estado de emergência após transbordamento do Rio Paraíba do Meio

Na noite desta sexta-feira (1), o Rio Paraíba do Meio transbordou e invadiu ruas e residências em Atalaia e em outras cidades na região da Zona da Mata de Alagoas, causando sofrimento e prejuízos que não eram sentidos desde a enchente de 2010.

A Prefeitura do Município esteve com equipes nas ruas auxiliando famílias que foram retiradas das casas e levadas para locais seguros. A prefeita Ceci Rocha esteve na linha de frente, prestando socorro as vítimas e orientando a população.

Durante toda a madrugada deste sábado (2) imagens filmadas por moradores mostram as ruas inundadas e a água invadindo a ponte da cidade.

No começo da noite deste sábado o Governo Municipal emitiu Nota Oficial informando que decretou Estado de Emergência. “O objetivo é preservar o bem-estar da população e das atividades econômicas do município. A medida é necessária para solicitar todo tipo de cooperação nas situações emergenciais. As fortes chuvas que atingem a cidade resultam em danos materiais, ambientais e sociais”, destaca a nota.

VISITA DO GOVERNADOR PAULO DANTAS

A tarde, o município recebeu a visita do governador Paulo Dantas e do ex-governador Renan Filho, que acompanhados da prefeita Ceci Rocha percorreram as ruas alagadas da cidade, através de embarcação.

“Recebemos o governador Paulo Dantas e o ex-governador Renan Filho para buscarmos soluções neste momento tão delicado para o nosso município. Estamos empenhados no socorro e na assistência às vítimas”, comentou a prefeita em suas redes sociais.

FALTA DE ENERGIA NA CIDADE

Em razão das fortes chuvas que afetam o Estado de Alagoas desde a madrugada da última sexta-feira (1°), a Equatorial informou que por medidas de segurança e à pedido do poder público municipal, foi necessário realizar o desligamento emergencial da rede elétrica em decorrência de inundações nos municípios.