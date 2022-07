Tradicional Casamento Matuto do Distrito Branca será realizado neste próximo domingo (3)

Os festejos juninos em Atalaia seguem até o próximo domingo (3), onde será realizado o tradicional Casamento do Matuto Distrito Branca. O evento que está em sua 7ª edição reúne todos os anos um grande público, que com muita animação aproveitam a linda festa, percorrendo a principal rua daquele Distrito e curtindo grandes atrações musicais.

O evento é organizado pelos amigos Jobson, Bruno, Everson e Dieson, que em 2014 criaram a festa que se transformou em uma das melhores do Estado de Alagoas.

Em 2020 e 2021 o Casamento Matuto do Distrito não pôde ser realizado por conta da pandemia.

Este ano a concentração será a partir das 14 horas, no arruado do Talvanes, com saída prevista para as 15 horas. Após o desfile, vários shows serão realizados em uma grande estrutura montada por trás da Quadra. As 18 horas: PS ESTOURADO, JAMINHO RODRIGUES, JL NA PEDAGA e JADSON PEGAÇÃO. As 20 horas a Banda Aveloz. E, as 22 horas tem o show com o cantor Vitor Reis.

Não fique de fora desta grande festa. Reúna os amigos, monte sua equipe e vem curtir o tradicional Casamento Matuto do Distrito Branca.

